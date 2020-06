Slovenského poslance měl škrtit jeho kolega. Choval se prý jako psychopat

Pročkova verze je taková, že Blaha mu v bufetu vulgárně nadával. „Zeptal jsem se ho, co si to dovoluje a proč mi tyká? Na to mi řekl, že jsem smradlavá opice a bude mi tykat, kdy se mu zachce,“ uvedl Pročko, který tvrdí, že se opozičního poslance ani nedotkl. „Napadnout Blahu, to je pro mě jako zmlátit postižené dítě,“ dodal poslanec OLaNO.