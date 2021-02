Slováci nasadili proti covidu kontroverzní ivermektin

Je to čtyřicet let starý lék a jeho objevitel dostal Nobelovu cenu, protože tento lék zachránil desítky milionů životů v Africe a v Indii.

Přednosta kliniky anesteziologie a intenzivní medicíny Východoslovenského ústavu srdečních a cévních nemocí Pavol Török připustil, že ivermektin na sobě úspěšně vyzkoušelo několik slovenských lékařů. „Je to čtyřicet let starý lék a jeho objevitel dostal Nobelovu cenu, protože tento lék zachránil desítky milionů životů v Africe a v Indii,“ připomíná využití ivermektinu pro léčbu takzvané říční slepoty.

Mohlo by to zachránit tisíce životů denně

Ve Spojených státech ivermektin již od začátku pandemie hlasitě prosazuje aliance lékařů FLCCC. Za tento údajně „zázračný lék“ orodovali dokonce před americkými senátory ve washingtonském Kapitolu. „Mohlo by to zachránit tisíce životů denně,“ myslí si jeden z hlavních propagátorů, jihoafrický profesor Paul Marik z lékařské školy ve východní Virginii. Podle něj jsou argumenty pro využití ivermektinu přesvědčivé, byť se opírá především o studie, které účinnost látky prokázaly pouze v laboratorních podmínkách.

Situaci by mohla definitivně rozseknout prestižní Oxfordská univerzita. Ta nedávno oznámila, že se pokusí najít levný přípravek, který by splňoval následující podmínky: člověk by ho mohl bezpečně užívat doma, fungoval by ihned po zjištění příznaků a zvládl by infekci zachytit a zabránit vypuknutí vážného průběhu nemoci. Mezi léky, které angličtí vědci hodlají tomuto testu vystavit, bude právě i ivermektin.