Salviniho socha střílí na migranty. Svinstvo, reagoval

"Když jsem na plastice začal pracovat, Salvini byl ještě ministrem vnitra," řekl Scuotto deníku Il Mattino. "Chtěl jsem ho prezentovat jako přerostlé dítě, které hraje videohru. To jde také vidět na detailech pistole, která je úmyslně naddimenzovaná," vysvětlil. "Říkám tím, že jeho politické poselství je dětinské, stejně jako PlayStation, kde se musí identifikovat a zneškodnit nepřítel," dodal. Na pistoli je připevněn praporek s nápisem "Game over". Růženec Salvini pravidelně staví veřejně na odiv a i to považují jeho kritici za prázdné a populistické gesto.