Sabine popostrčila letadlo z New Yorku do Londýna tak, že překonalo rekord

Průměrný čas letu mezi New Yorkem a Londýnem je 6 hodin a 13 minut, uvádí Flightradar24.

Držitelem předchozího rekordu jsou aerolinky Norwegian Airlines, které v lednu 2018 přiletěly do cílové stanice po 5 hodinách a 13 minutách. K rekordu tehdy rovněž přispělo počasí a silný vítr.

Nicméně ani rekordní doba běžného letadla se nevyrovná času, za který tuto trasu zvládal nadzvukový letoun Concorde. Let přes Atlantik Concordem trval tři a půl hodiny, provoz však byl ukončen v roce 2003.

Nepříznivé počasí od rána komplikuje leteckou dopravu v Británii, Německu i dalších západoevropských zemích. Odkloněn těsně před cílovou destinací musel být například let z Osla do Manchesteru, který se vrátil zpět do norské metropole.