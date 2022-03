S ruskými vojsky je na frontě jediný zahraniční novinář. Číňan

V jedné Lu Ju-kuang v protistřepinové vestě a helmě říká: „Jsem na frontě v Mariupolu.“ Za ním projíždí řvoucí tank, uvedl v úterý list The Guardian. Na jiném záběru Lu hovoří s několika ruskými vojáky u vojenského vozidla. Dělá však rozhovory i s civilisty v bojích zničených městech.

List The Guardian zmínil, že se mu nepodařilo zjistit, že by na straně ruských sil působil jakýkoli jiný zahraniční novinář. To vyvolává další otázky o tom, jak těsné je ve skutečnosti spojení Moskvy a Pekingu, když je Lu na frontě. Na počátku února prezidenti Ruska a Číny Vladimir Putina a Si Ťin-pching podepsali dohodu a neomezeném partnerství.