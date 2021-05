Rusové odmítli přijmout dopravní letadlo, které se chtělo vyhnout Bělorusku

Rusko ve čtvrtek odmítlo udělit povolení ke vstupu do svého vzdušného prostoru dopravnímu letadlu společnosti Austrian Airlines, které mělo přepravit cestující z Vídně do Moskvy a chtělo se vyhnout běloruskému vzdušnému prostoru. S odvoláním na rakouské aerolinky to napsala agentura TASS.