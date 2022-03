Rusko nakročilo ke znárodnění zahraničních firem. I těch českých

V ohrožení je teď i Brano Group. „Před pár hodinami jsem se to dozvěděl. Vládní komise to schválila na firmy ze seznamu 48 tzv. nepřátelských zemí, počítáme, že na něm ČR bude. Teď to půjde k hlasování do Dumy. Týká se to firem, které z Ruska odejdou nebo odešly,“ řekl Právu ředitel a majitel Pavel Juříček.