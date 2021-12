Rusko bojuje s inflací a zkracováním délky života, přiznal Putin

„Bohužel tak jako v dalších evropských zemích je (u nás) nízká úroveň očkování,“ řekl Putin a dodal, že je tomu tak i „v zemích i s rozvinutým zdravotnickým systémem, jako je Německo“. Připomněl, že nízká úroveň očkování je i ve Francii.

„U nás činí kolektivní imunita (počet očkovaných) 59,4 procenta, ale to je nedostatečné, potřebujeme kolektivní imunitu na 80 procentech.“ řekl prezident a dodal, že toho by se mohlo dosáhnout v prvním nebo druhém čtvrtletí příštího roku. „A v některých zemích už říkají, že je ke kolektivní imunitě potřeba proočkovanost 90 až 95 procent.“

Putin reagoval i na nepříjemný dotaz, jak je s úmrtností na covid. Za poslední den přibylo přes 1000 obětí. Údaje štábu pro boj s koronavirem se navíc liší od vyššího počtu obětí v údajích ruského statistického úřadu. „Co se týče smrtnosti covidu, je těžké to vypočítat. Ale není to kvůli tomu, že by se někdo snažil něco skrývat. Usiluji o to, aby naše zdravotnictví bylo maximálně otevřené.”

Kvůli pandemii byl počet novinářů na konferenci omezen na 507 a akci provázely přísná epidemiologická opatření, Putin seděl daleko od žurnalistů.

Za velký problém považuje zkracování délky života. Uvedl, že jedním z největších problémů je vývoj demografie, pokles porodnosti, což se negativně projevuje na ekonomice. Podle něj Rusko čelí největší výzvě od roku 1945.

Rusko bojuje s inflací, může být osmiprocentní

Putin v úvodu vyzdvihl pružnost ruské ekonomiky a její schopnost reagovat na šoky, současně zmínil inflaci, které čelí i vyspělé světové ekonomiky a s níž dobře bojuje národní banka, která zvyšuje úrokové sazby. Přesto by mohla inflace letos dosáhnout osmi procent, i když centrální banka si za cíl dala udržet ji na čtyřech procentech.

Hájil postup centrální banky, která zvýšila základní úrokovou sazbu: “Vím o nespokojenosti se zvýšením sazeb, ale pokud to neuděláme, může být situace jako v Turecku,” řekl Putin v připomínce na tamní 20procentní inflaci. Podle něj Rusko zvolilo v této oblasti „zlatou střední cestu“. Dodal, že centrální banka dělá nezávislou politiku a on do ní nezasahuje: „Hodnotím ji kladně.“

Putin současně zmínil, že růst HDP by letos měl činit 4,5 procenta a růst reálných mezd 3,3 procenta. „Dali jsme si za cíl vrátit (nezaměstnanost) na předpandemickou úroveň, a ona je nižší. Před pandemií činila 4,6 až 4,7 procenta, nyní je to 4,3 procenta, ale do konce roku možná poroste na 4,4 procenta. A to je dobrý ukazatel ekonomiky, i když vznikají potíže na trhu práce