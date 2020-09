Ruské speciální jednotky si přišly na Sibiř pro údajné převtělení Krista

„Nejsem bohem a je chybou vidět Ježíše jako boha. Jsem ale živoucím slovem božím. Všechno co chce bůh říci, říká skrze mě,” řekl Topov už v roce 2002 deníku The Guardian. A lidé mu naslouchali. Vissaroon neměl následovníky jen z Ruska. Na Sibiř se za ním vydávali i poutníci ze zahraničí. Co teď s nimi bude, není jasné.