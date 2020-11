Řecká policie zadržela uprchlíka podezřelého z vazby na Islámský stát

Podle řecké policie jsou podobná zadržení vzácná. Není jasné, zda muž byl po příchodu do Evropy stále v kontaktu s teroristickými organizacemi, jež působí v Sýrii.

Řecko se nachází na jedné z hlavních migračních tras do Evropy. Letos se ale počet příchozích migrantů do země výrazně snížil. Podle agentury AFP za to mohou opatření proti koronaviru a posílení kontroly na řecko-tureckých hranicích, kde působí vedle řeckých stráží také evropská pohraniční agentura Frontex.