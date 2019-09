Premiér Johnson vykládá nesmysly, tvrdí rebel Hammond

Koalice opozičních stran a konzervativních rebelů chce vyvolat mimořádnou debatu a jejím prostřednictvím získat kontrolu nad středečním programem Dolní sněmovny. Pak chce prosadit návrh zákona, který by ukládal vládě dohodnout tříměsíční odklad brexitu, pokud by do 19. října nebyly ratifikovány podmínky odchodu z EU, nebo pokud by sněmovna neschválila brexit bez dohody.