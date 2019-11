Právníci nemají pravdu, kočky nemusíte venčit na vodítku, uklidňuje Evropská komise

Unijní exekutiva raději „kategoricky” odmítla, že by kočky mohly čelit zákazu venčení bez vodítka, napsala agentura AP. „Komise je velkým obráncem svobody pohybu a týká se to i koček,” uvedl mluvčí EK pro otázky životního prostředí Enrico Brivio.

Trouwborst a Somsen mají za to, že majitelé koček by na základě unijních zákonů mohli být donuceni, aby svá zvířata drželi pod střechou a vypouštěli je ven jedině na vodítku. Nizozemská vláda by prý mohla být úspěšně žalována za to, že proti volnému pohybu koček nezakročila.