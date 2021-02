Polák neprávem strávil ve vězení 18 let. Soud mu přiznal rekordní odškodné

Komenda, kterému bylo v době vraždy 18 let, byl odsouzen přesto, že měl jednoznačné alibi - v době zločinu byl od místa jeho spáchání vzdálen půl hodiny jízdy autem. Potvrdilo to 12 svědků, s nimiž slavil konec roku.

"Skončila má noční můra. Lidi, kteří mě zavřeli, nemají srdce. Žádné peníze mi nevynahradí těch 18 let," řekl Komenda novinářům. Žádné omluvy nečeká. "To jsou jen slova. To, co jsem přežil, je jen moje," řekl a dodal, že jede domů za synem, kterého mu partnerka porodila v prosinci. "Chci jen, aby byl (syn) tak šťastný, jako jsem teď já," prohlásila oběť justičního omylu.