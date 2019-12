Plyn bouchl jinde, než dělníci vrtali, diví se slovenští stavaři a podávají trestní oznámení

Pauer připustil, že při použití systému podvrtávání tzv. krtkování se občas stává, že bez vlivu operátora zařízení hlavice po nárazu na tvrdou překážku nekontrolovaně změní směr. „Tohle se mohlo stát i v daném případě, ale mohlo se také stát, že plynové potrubí nebylo uložené tak, jak to někdo deklaroval v projektové dokumentaci, popřípadě to chybně zakreslil. Mohlo se také stát, že podzemní rozvody byly chybně identifikované a vytýčené. To jsou věci, za které by dělníci obsluhující stroj neměli nést odpovědnost,“ zdůraznil.