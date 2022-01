Omikron se zdá být až o 99 procent méně smrtící než delta

Na vrcholu druhé vlny pandemie vloni v lednu zabil covid v Británii jednoho z 33 lidí, kterým vyšel pozitivní test. Pokud statistiky srovnáme s nynější situací, vychází to v současnosti na jednoho mrtvého z 670 infikovaných. Ale odborníci se domnívají, že by toto číslo mohlo být kvůli omikronu ještě nižší.

Pokud by se potvrdilo, že omikron způsobuje o 99 procent méně smrtí než delta, naznačuje to, že současná hrubá míra smrtnosti by mohla být až 0,0025 procenta, což je ekvivalent jedna ku 40 000, ačkoli odborníci tvrdí, že je to nepravděpodobné.