Odkloněním letadla do Minsku se bude zabývat EU, Kulhánek si předvolá velvyslance

Bělorusko donutilo na svém území přistát letadlo společnosti Ryanair mířící z řeckých Atén do litevského Vilniusu. Vyslalo k němu dokonce stíhačku. Řídicí věž posádce uvedla, že v letadle je nahlášena hrozba.

Letoun byl donucen přistát v Minsku a byl v něm zadržen šestadvacetiletý novinář Raman Pratasevič, který je kritikem běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Letoun s ostatními pasažéry pak mohl pokračovat do Vilniusu.

Podle EU čin nezůstane bez následků."Obáváme se, že běloruský režim zneužil zákon o mezinárodní letecké dopravě k pronásledování svých oponentů. Vyzýváme k vyšetření případu a okamžitému propuštění Ramana Prataseviče a všech cestujících letu společnosti Ryanair do Vilniusu," uvedl na Twitteru Kulhánek.

Rozhodl jsem, že zítra na @mzvcr bude předvolán běloruský velvyslanec. Bude mu sdělen ostrý protest s naprosto neakceptovatelným postupem ve věci přerušení civilního letu z Athén do Vilniusu v běloruském vzdušeném prostoru.

"Je naprosto nepřijatelné, že byl let Ryanairu z Atén do Vilniusu donucen přistát v Minsku. Všem pasažérům musí být dovoleno pokračovat neprodleně v cestě do Vilniusu a musí jim být zajištěna bezpečnost," napsala ve svém tweetu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. "Jakékoli porušení pravidel mezinárodní letecké dopravy musí mít následky," dodala.