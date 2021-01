Očkování je nakloněná více než polovina Slováků

Naopak - proti nemoci covid-19 by se určitě nedalo očkovat 21,3 procenta Slováků, dalších 15,3 procenta na otázku odpovědělo, že „spíš ne“. To je dohromady 36,6 procenta. Deset procent respondentů se zatím nerozhodlo.

Průzkum ukázal, že častěji by se dali očkovat muži (59,2 procenta). Ženy nejsou vakcinaci natolik nakloněny (47,5 procenta). Muži častěji pochybují o účinnosti vakcíny a ženy o její bezpečnosti.

Nejvyšší míra ochoty dát se očkovat je ve věkové kategorii 18 až 24 let (60,7 procenta). Očkování odmítají především Slováci ve věku 45 až 54 let (12,5 procenta). Nejvíc lidí by se dalo očkovat v Bratislavském kraji (60,8 procenta) a nejméně v Prešovském kraji (46,5 procenta).