Nizozemsko chce legalizovat euthanasii nevyléčitelně nemocných dětí

Euthanasie je v Nizozemsku legální pro děti starší 12 let, které mohou dát souhlas, a pro děti do jednoho roku se souhlasem rodičů. Pro děti od jednoho roku do 12 let však právní úprava neexistuje. Mezi místními orgány nepanuje shoda, zda jsou děti v tomto věku schopné podobné rozhodnutí učinit.