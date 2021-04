Neřízená střela Matovič, díl druhý

O Matovičově cestě do Moskvy se šéf slovenské diplomacie Ivan Korčok (Svoboda a Solidarita – SaS) dozvěděl až od slovenského velvyslance v Rusku a takříkajíc z druhé ruky se doslechl o ministrově výpravě do Budapešti.

Deník Pravda v souvislosti s Matovičovými cestami konstatoval, že ministr financí dělá to samé, co dělal jako premiér, tedy co se mu zamane. „Nemění se, je jak neřízená střela a je jedno, na jaké židli sedí. I v nové funkci se chová jako utržený ze řetězu,“ napsal list. „To, co Matovič předvádí, je politické harakiri, jaké jsme tu ještě neviděli. Každá vláda, v níž usedne, je předem odsouzená k zániku,“ dodala Pravda.