Německý Blessem s obří dírou po povodni se pomalu vrací do života

Od minulého čtvrtka se mohou lidé vrátit do svých domovů. Zatím se ale nedoporučuje, aby obyvatelé zůstávali v domech přes noc, protože v místě stále ještě nefunguje elektřina a je velmi poničena infrastruktura. Voda z vodovodu se stále nesmí používat k pití, pokud není převařena. V době od 22.00 do 06.00 by měla být oblast prázdná a hlídat by ji měli policisté.