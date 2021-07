Německo pod dešťovou poklicí. Lijáky jen tak neustanou

V západním Německu, zejména ve spolkových zemích Severní Porýní-Vestfálsko a Porýní-Falc, ve středu napadlo obrovské množství srážek. Během 24 hodin bylo hlášeno více než 150 litrů na metr čtvereční. To je dvojnásobek obvyklých měsíčních srážek pro Severní Porýní-Vestfálsko nebo Porýní-Falc.

„Na západě Německa je ale v tuto chvíli výšková tlaková níže o síle 500 hektopascalů. Ta se tam drží a bude jen velmi zvolna postupovat nad Alpy. Právě ona bude mít na svědomí další vydatné deště, které by měly ustávat až v neděli,“ uvedla pro Novinky meteoroložka Dagmar Honsová.

Meteorologové proto varují před rozvodněním Mosely a jejího přítoku řeky Sauer, dále řek Prüm, Nims, Kyll a Our. Problémy by mohly být i na přítocích Rýna, a to řekách Ahr a Nette, které hlásí už nyní 50letou vodou.

V Severním Porýní-Vestfálsku by mohly postihnout velké povodně přítoky Rýna, a to řeku Erft und Rúr.

Tlaková níže by měla postupovat směrem na Alpy a přes ně dál do Itálie. Rozvodnění toků proto hrozí i spolkové zemi Bádensko-Württembersko.

Situace na středním Rýnu vzbuzuje obavy

Obavy vzbuzuje situace na středním Rýnu, kde by hladina měla stoupat až do soboty a meteorologové se obávají, že by se v této oblasti mohla potkat povodňová vlna z Francie i Německa.