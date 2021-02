Německo bude kontrolovat hranici s Českem minimálně do začátku března

Hraniční kontroly, ke kterým Německo z nařízení ministra vnitra Horsta Seehofera přistoupilo od 14. února, měly původně trvat deset dní. Již 16. února ale německá vláda prodloužila nařízení, které dopravcům až na výjimky zakazuje do Německa přepravovat cestující ze zahraničních oblastí s nebezpečnými mutacemi koronaviru. Očekávalo se proto, že Německo prodlouží také hraniční kontroly.

Do Německa nyní z Česka mohou cestovat pouze němečtí občané a lidé, kteří mají v Německu nahlášený pobyt nebo do země cestující z humanitárních důvodů. Takovými důvody jsou pohřeb či péče o člena rodiny. Všichni po příjezdu ale musí do karantény. Výjimku z karantény mají vybraní pendleři, především zdravotníci, pečovatelé či energetici, a také dopravci zboží.