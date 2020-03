Německá policie honila zloděje traktorem

Strážce zákona zavolal jistý zemědělec z městečka Weilburg ležícího severně od Frankfurtu nad Mohanem, když zjistil, že se mu kdosi vloupal do stodoly. Policii řekl, že viděl, jak do nedalekého lesa odjíždí auto. Protože cesty do lesa byly po deštích nesjízdné, půjčili si policisté od muže traktor.