Náš dům stále hoří, selhali jste, rozjela se Greta v Davosu

Podle jejích slov nemá smysl spoléhat se na technologie, které dosud neexistují. K dispozici už není žádný čas. „S dnešní mírou vypouštění emisí vyčerpáme zbývající rezervu za necelých osm let. To není jen tak něčí názor, to je věda,” prohlásila aktivistka.

„Co se musí udělat okamžitě, je zastavit vše, co se týká fosilních paliv,“ uvedla. „Nechceme, aby se tyto věci prováděly do roku 2050, 2030 nebo do roku 2021. Chceme, aby se to stalo hned teď,“ řekla.