Na vynucené přistání Prataseviče v Minsku dohlížela KGB

Dispečer, který přiměl 23. května k přistání v Minsku letoun společnosti Ryanair s běloruským opozičním novinářem Romanem Pratasevičem, utekl do Polska. Vyšetřovatelům sdělil, že celou operaci řídil důstojník běloruské tajné služby KGB, uvedl list The New York Times.