Na celoplošné testování půjdou Slováci podle abecedy

Lidé by se měli k testování dostavit podle abecedy. „Místní představitelé mohou určit i jiné pořadí. Některá města mohou jít podle ulic, to jsme nechali na samosprávách,“ dodal ministr obrany.

V nočních hodinách proběhne dezinfekce všech odběrných míst. K dezinfekci dojde rovněž po oba dny v době od 12:00 do 13:00.

Testování bude bezplatné a dobrovolné. Určeno je pro obyvatele od 10 do 65 let.

K celostátnímu testování přistoupí země po úspěchu pilotního testování v okresech Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín a v okrese Bardějov na severovýchodě Slovenska, které se konalo od 23. do 25. října. V pilotním testování ve čtyřech severních okresech Slovenska bylo od pátku do neděle testováno 140 945 lidí s pozitivním výsledkem 5594 z nich. To odpovídá 3,97 procenta.