Migrace do Řecka se stupňuje, země se stává vstupní branou do Evropy

Do Řecka přišlo letos od ledna podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) celkem 26 770 migrantů, z toho asi 20 tisíc přes moře, zbytek dorazil z Turecka přes pozemní hranici. Statistiky potvrzují, že se branou do Evropy pro běžence z Afriky stává opět Řecko. Španělsko, které dosud drželo prvenství v počtu příchozích migrantů, snížilo meziročně příliv běženců o 39 procent díky spolupráci s marockými úřady.

Od začátku roku připlulo do Španělska přes Středozemní moře 14 500 migrantů, další 3500 se jich do Španělska dostalo v Maroku překonáním hranic dvou španělských enkláv Ceuta a Melilla. Proti stejnému období v loňském roce to tak bylo o 39 procent méně.