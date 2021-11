Lukašenko přitvrdil, žádá od Ruska rakety

Byla to ovšem hlavně rétorická gesta. Rusové se do dalšího stupňování napětí nehrnuli. „Není v našem zájmu situaci nyní dále eskalovat. Pokud začneme rozmísťovat (rakety), co pak zabrání Američanům rozmístit své rakety někde v Polsku nebo Pobaltí?“ řekl agentuře Interfax generálplukovník Jevgenij Bužinskij z ruského ministerstva obrany.

Ruský prezident Vladimir Putin připustil, že Lukašenko by mohl Jamal uzavřít, dodal ale, že „to by znamenalo porušení naší smlouvy o tranzitu plynu“ a že on „doufá, že se to nestane“. „Pokud to nepronesl v afektu ve vyhrocené situaci, proberu to s ním,“ ujistil Putin.