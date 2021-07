Loď, která blokovala Suezský průplav, dorazila po čtvrt roce do cíle

Čtyřměsíční sága je u konce, kontejnerová loď Ever Given ve čtvrtek ráno připlula do doků v nizozemském Rotterdamu. Loď v březnu týden blokovala Suezský průplav, který patří k hlavním tepnám světové lodní dopravy.