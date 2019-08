Kroupy zasypaly okolí Madridu, metropole je pod vodou

Jedním z nejpostiženějších míst jsou města v okolí španělské metropole jako například Arganda del Rey, Valdemoro, Pinto a Tielmes. „Bouře přišla kolem 18:00. Byla krátká, ale byla to katastrofa,“ citoval deník El Mundo majitele pekárny v Arganda del Rey. „Bydlím tu 20 let a neviděl jsem nic podobného. Krupobití bylo příšerné. Bylo to jako povodeň,“ řekl další obyvatel města Arganda del Rey.