Koupající se dívku zabil v moři blesk

„Všechno jsem to viděl. Stalo se to u (restaurace) Lighthouse Pizza North. Plavčíci odvedli při poskytování první pomoci v autě skvělou práci a předali ji záchranářům, jak nejrychleji mohli, doufám, že to přežije,“ napsal na Facebooku jeden ze svědků boje o život mladé plavkyně.