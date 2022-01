Konfrontace, nebo dialog. Putin si musí vybrat, vzkázali Američané

Ruskou delegaci diplomatů a vojenských expertů vede náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov, který po pracovní večeři řekl: „Rozhovor byl obtížný, ale věcný, pustili jsme se do podstaty nadcházejícího jednání. Myslím si, že zítra nebudeme ztrácet čas.“

Vedoucí americké delegace, náměstkyně ministra zahraničí Wendy Shermanová, řekla Rusům, že by USA „uvítaly skutečný pokrok pomocí diplomacie“.

Rusko v prosinci vyzvalo USA k jednání na téma Ukrajiny, u jejíž hranice soustředilo na sto tisíc vojáků. Moskva popírá obvinění, že se chystá Ukrajinu napadnout. Požaduje ale záruky, že se Ukrajina nestane nikdy členem NATO, na jejím území nebudou rozmístěny americké rakety a že NATO nebude rozmisťovat své síly v zemích východní Evropy nad úroveň z roku 1997, kdy ještě ani Česká republika, Slovensko nebo Polsko a Maďarsko nebyly členy Aliance. Západ včetně generálního tajemníka aliance Jense Stoltenberga to označil za nepřijatelné.

Rusko oznámilo Američanům, jak si to představuje s Ukrajinou Evropa

Americká administrativa trvá na tom, že o právu suverénních států žádat o vstup do Aliance nelze vyjednávat. Zdůraznila, že v Evropě nejsou trvale rozmístěni američtí vojáci (myšleno je na území postkomunistických zemí). Washington však uvedl, že bude jednat o dalších bezpečnostních opatřeních, jako jsou oboustranné limity na rozmístění raket a omezení vojenských cvičení.

To je však mnohem méně, než Moskva žádá. Experti proto neočekávají, že by jednání vedená tento týden (ve středu se ještě sejde poprvé od roku 2019 v Bruselu Rada NATO-Rusko a ve čtvrtek zasedne ve Vídni Organizace pro bezpečnosti a spolupráci v Evropě) rychle přinesla dohodu řešící krizi okolo Ukrajiny. Mělo by se však ukázat, zda je Rusko ochotno o svých návrzích jednat, nebo byly předloženy jen proto, aby byly odmítnuty a Putin tak získal záminku pro válku na Ukrajině, ke které se už rozhodl.