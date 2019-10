Katalánsko se bouří, při střetech s policií se zranilo více než 70 lidí

Tisíce lidí vyšly do ulic Barcelony a dalších katalánských měst, aby vyjádřily nesouhlas s verdikty španělského nejvyššího soudu, napsala agentura DPA. Ten poslal katalánské separatistické politiky do vězení, tresty se pohybují v délce devět až 13 let vězení. Zadrženo bylo 25 lidí a zranění z potyček utrpělo nejméně 74 demonstrantů.