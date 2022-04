Kaczyński by podpořil rozmístění amerických jaderných zbraní v Polsku

Polsko by podle vicepremiéra uvítalo také zvýšení americké vojenské přítomnosti v Evropě ze současných 100 000 na 150 000 vojáků, a to z důvodu rostoucí ruské agresivity. Podle jeho názoru by mělo být 75 000 těchto vojáků umístěno trvale na východním křídle NATO, z toho 50 000 v Pobaltí a Polsku.

Celkově by NATO mělo pomáhat Ukrajině více než dosud, míní Kaczyński. „Zaprvé by mělo zahájit mírovou misi (na Ukrajině),” řekl s odkazem na polskou iniciativu, která momentálně nenachází v rámci aliance dostatek podpory. „Zadruhé, země NATO by měly konečně dodat zbraně, o které (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj důrazně žádá,” dodal. Kyjev chce získat těžké zbraně včetně letectva, dělostřelectva či tanků, které by mu pomohly odrazit Ruskou invazi.