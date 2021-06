Já ještě nechci umřít, křičela pobodaná dívka ve Würzburgu

Ve špatnou chvíli se ocitly na špatném místě 49letá Christiane H. a její dcera Akines. Když muž zaútočil, žena se instinktivně vrhla na dceru, aby ji ochránila svým tělem. Ačkoliv útočník stačil dívku pobodat a ona utrpěla těžké zranění, matka jí zachránila život. Somálec bodal dál, do těla její matky Christiane.

„Malá už ví, že maminka zemřela,“ řekl rodinný přítel. Teď si nejvíc přeje, aby dorazil do Německa její otec. Christiane H. dorazila s dcerou do Německa na počátku letošního roku. Žena měla nastoupit do würzburské školy jako učitelka němčiny.