Fiala: Česko uspořádá summit EU, bude řešit spolupráci s nečlenskými zeměmi

V rámci podzimního jednání v Praze by lídři mohli řešit také otázku Ukrajiny, dodal premiér. Půlroční české předsednictví začíná za týden.

„Blížící se předsednictví se projevilo při včerejším jednání o konceptu širší Evropy. Byl jsem požádán, abych spolu s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a předsedou Evropské rady Charlesem Michelem připravil koncept neformálního summitu, který by se na této bázi mohl konat v Praze,“ řekl v pátek dopoledne Fiala.

„Myslím si, že je to důležité, a je to dobrý vstup do našeho předsednictví,“ doplnil šéf české vlády.