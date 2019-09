Ekologická havárie ve Varšavě. Odpadní vody už dva týdny proudí do Visly

Na konci srpna selhalo hlavní sběrné potrubí, které ve Varšavě přivádí odpadní vody do čističky Czajka. Vzápětí selhalo i záložní potrubí, a stovky milionů litrů znečištěné vody tak od té doby denně proudí do nejdelší polské řeky, která ústí do Baltského moře.