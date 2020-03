Dubajský emír a premiér SAE organizoval únosy svých dětí a vyhrožoval ženě

Uvedl to předseda oddělení nejvyššího soudu pro Anglii a Wales sir Andrew McFarlane. Podle něj bin Rašíd Maktúm od konce roku 2018 „jednal způsobem, jehož cílem bylo zastrašit a vylekat” jeho nyní již bývalou ženu, 45letou jordánskou princeznu Háju, nevlastní sestru současného jordánského krále Abdalláha II. Uvedl, že se ji pokusil unést vrtulníkem, do pokoje jí naaranžoval čtyři odjištěné nabité pistole, rozšířil o ní, že měla vztah s osobním strážcem, rozvedl se s ní, aniž by jí to řekl, hrozil jí, že jí vezme děti, a zveřejnil o ní na internetu výhružnou báseň s názvem Žila jsi a umřela.