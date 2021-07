Do vnitřních prostorů barů či kin v Řecku budou smět jen očkování

Do barů po celé Řecku budou smět od pátku pouze očkovaní Foto: Costas Baltas, Reuters

Do vnitřních prostor barů, kin a jiných zábavních podniků budou v Řecku smět od pátku do konce srpna pouze lidé naočkovaní proti covidu-19. Oznámil to dnes řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Země také zavede povinné očkování pro ošetřovatele a zdravotníky, informovala agentura AFP.