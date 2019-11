Desetitisíce Němců demonstrují za ekologii, politici poslali klimatický balíček k ledu

U Braniborské brány řada lidí třímá v rukou transparenty s nápisy jako „Bez stromů žádné sny“, „Planeta země na prvním místě“, „Neexistuje žádná druhá planeta“ nebo „Zastavte klimatickou krizi, zastavte velkou koalici“. Několik účastníků protestu skočilo do řeky Sprévy, kde se s nimi plavil „klimatický balíček“, který pak se svými požadavky předali vládě.

Členové Spolkové rady (Bundesrat) mezitím zastavili projednávání souboru opatření na ochranu klimatu, který by měl Německo vyjít na 50 miliard eur, napsal server Spiegel. Opatření by měla pomoci splnit Německu jeho ekologické závazky do roku 2030.