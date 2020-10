Českou penzistku a jejího syna na Slovensku stíhají kvůli padělání eur

Češka a její 46letý syn čelí obvinění ze zločinu padělání, pozměňování a neoprávněné výroby peněz a také z podvodu. Za to jim podle Adámikové hrozí v případě uznání viny vězení až na 15 let, a to kvůli tomu, že jsou podezřelí ze spáchání deliktů i během nynějšího nouzového stavu. Ten byl vyhlášen v souvislosti s koronavirovou krizí.