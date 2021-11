Berlín čekají protesty, Německo zvažuje další přitvrzení

Pravidlo 3G znamená, že bezinfekčnost potvrzuje očkování, prodělaný covid a test - to by nadále mělo platit v případě chození do práce nebo použití veřejné dopravy, pravidlo 2G znamená, že bezinfekčnost garantuje jen očkování a prodělaná nemoc. Bavorsko už ho uplatňuje, od úterý tam nesmějí nenaočkovaní do restaurací a hotelů.