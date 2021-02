AstraZeneca nemá právo upřednostňovat Británii, smlouvy jsou si podobné, píše CNN

„Je tu mnoho podobností mezi těmito kontrakty včetně vyjádření o maximálním možném úsilí. Těžko to může být překvapením, když byly obě smlouvy podepsány v téže době,“ dodal právník.

Ve smlouvě s Británií je použita formulace, že výrobce podnikne ”maximální možné úsilí“, aby splnil své závazky ohledně termínů a objemu dodávek. Firma je dokonce může „aktualizovat a upravit“, pokud je to nutné. Ve smlouvě však také stojí, že AstraZeneca musí nejméně měsíc dopředu informovat ministerstvo pro obchod, energii a průmyslové strategie (BEIS) o finálním a už neměnitelném objemu a termínu dodávek.

Eurokomisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová přitom čelila tvrdé kritice, zda ona formulace o „maximálním možném úsilí“ ve smlouvě s EU neznamenala, že by EU získala slabší kontrakt, než má Spojené království.

I smlouva s britským ministerstvem tedy umožňuje krátit dodávky, když je nebude možné splnit. Právník vysvětlil, že termín „maximální možné úsilí“ ohledně plnění dodávek umožňuje firmě uniknout před právními důsledky, když by nebyla schopna plnit dodávky dle rozpisu.

Ředitel společnosti Pascal Soriot se hájil tím, že firma upřednostňovala britský trh a považovala to za férové, protože k dohodě o dodávkách pro Spojené království došlo dříve. EU tento postup kritizovala, Kyriakidesová to odmítla se slovy: „Odmítáme logiku, že kdo dřív přijde, je dřív obsloužen. To může platit u řezníka v sousedství, ale ne ve smlouvách.”