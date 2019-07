Ivan Vilček, Právo

Experti na lodní dopravu podle webu konstatovali, že na lodi typu Mořské panny má být kapitán a další dva členové posádky. „V času havárie se na palubě nacházel pouze kapitán a jeden člen posádky. To je přesně o jednoho člena posádky méně, než je v souladu s regulemi,“ uvedl server s odvoláním na experty.

Vysvědčení lodě vystavené před nehodou obsahuje poznámku, že počet členů posádky je potřebné zvýšit o jednoho lodníka. „Kapitán měl na tento nedostatek upozornit provozovatele lodě, ale není jasné, zda tak učinil,“ píše index.hu.

Mořská panna neměla ani moderní technické zařízení. „Mořská panna neměla ani radar, který by v daných povětrnostních podmínkách za silného deště ulehčila řízení lodě,“ poznamenal web.

Oběť navíc

Vedení společnosti Panorama Deck Kft., která Mořskou pannu provozovala, informace index.hu důrazně odmítla.

Ztroskotaná loď Mořská panna (Hableány)

„Není pravdivá informace, že by se v době incidentu na palubě nenacházel dostatečný počet personálu. Loď disponovala všemi úředními povoleními. Další lodník na palubě by znamenal další oběť, která by přišla o život v důsledku havárie. Radar není pro tento typ lodí součástí povinné výbavy,“ konstatoval právní zástupce společnosti Zoltán Borbély.

Hotelová loď Viking Sigyn narazila 29. května 2019 do mnohem menší vyhlídkové lodě v Budapešti u Markétina mostu. Mořská panna šla po nárazu ke dnu za sedm vteřin. Na palubě bylo 35 lidí, dva členové posádky a 33 jihokorejských turistů. Zachránit se podařilo jen sedm lidí.

Ukrajinský kapitán hotelové lodě je vyšetřován za způsobení nehody i za neposkytnutí pomoci lidem, kteří se octli ve vodě. Kapitán byl původně propuštěn na kauci ve výši 15milionů forintů (1,2 milionu korun), ale maďarský nejvyšší soud v pondělí toto rozhodnutí zrušil a čtyřiašedesátiletý Ukrajinec putoval zpět do vazby.