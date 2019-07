Novinky

V Paříži by měly čtvrteční teploty vystoupat na 42 stupňů, v sobotu by už mělo být pouhých 20 stupňů. V Toulouse se očekává ve čtvrtek 38 stupňů, v sobotu jen 19. Podobně je na tom Velká Británie.

Venkovní teploměr na budově v německém Bonnu

FOTO: Wolfgang Rattay, Reuters

„Očekávají, že tam dnes padne absolutní teplotní rekord a překoná se hranice 38 stupňů. Naposledy tam měli takové horko v roce 2003. Typické britské počasí se vrátí v sobotu, kdy by mělo pršet a teploty dosahovat maximálně 22 stupňů,“ uvedla Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.

Teplotní rekordy by měly ve čtvrtek padnout také v Nizozemsku či Belgii. O víkendu se v obou zemích očekává nejen razantní ochlazení, ale také silné bouřky s prudkými lijáky.

Bouřka v Bristolu

FOTO: Ugc, Reuters

Před silnými bouřkami varují meteorologové také ve Velké Británii. V Irsku budou zuřit už během čtvrtka. Pro tuto oblast a období je to zcela netypický jev. Většinou bouří na jaře a na podzim.

Děti se koupou ve fontáně v norském hlavním městě Oslu

FOTO: Ntb Scanpix, Reuters

V Německu se chladný polární vzduch objeví jen okrajově a počasí příliš neovlivní. Teploty spadnou ze současných 39 stupňů na zhruba 30 stupňů a bude nadále přetrvávat sucho. Německá meteorologická služba varuje před silnými bouřkami jen na západě a jihu země.

I v Česku se ochlazení o víkendu projeví jen mírně.

Na ochlazení si v Česku ale počkáme do začátku srpna, tvrdí meteorologové. „Do Česka se chladný vzduch vůbec nedostane. Do konce července můžeme počítat s teplotami kolem 33 stupňů,“ uvedla Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress. Proudění polárního vzduchu do západní Evropy se projeví pouze nestabilitou vzduchu a lokálně se objeví bouřky s přívalovými dešti, v nichž by mělo napršet až 30 mm srážek.

Pláž u dánského městečka Vejers

FOTO: Ritzau Scanpix, Reuters

Zatímco v části západní Evropy bude ovlivňovat počasí chladný polární vzduch, horký africký se přesune do Skandinávie. V Norsku by měly v sobotu teploty atakovat 32 stupňů. Průměr pro toto období je přitom 19 stupňů. Extrémně vysoké teploty se očekávají také ve Švédsku.

Vedro by tam ale nemělo trvat dlouho. Příští týden by měla oblast zasáhnout další vlna arktického studeného vzduchu ze severovýchodu, která ukončí horké počasí nejen ve Skandinávii, ale i v severní a střední Evropě. „Modely nám zatím ukazují, že ochlazení a srážky by měly dorazit kolem 3. a 4. srpna,“ dodala Honsová.