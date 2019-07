Novinky, ČTK

Johnson, který zvítězil v souboji o šéfa Konzervativní strany, je bývalým ministrem zahraničí a tvrdým zastáncem odchodu Velké Británie z EU.

Jeho cesta do Buckinghamského paláce nebyla bez problémů, v centru Londýna protestovali lidé, někteří se snažili bránit průjezdu kolony aut s budoucím premiérem.

Nový britský ministerský předseda Boris Johnson před sídlem premiérů Downing Street 10 v Londýně.

FOTO: Hannah Mckay, Reuters

Nový premiér v projevu na Downing Street slíbil, že se jeho vláda zaměří na bezpečnost, zdraví a školství. Členy kabinetu ale bude teprve vybírat. Zopakoval také, že chce, aby do 31. října Británie opustila EU. Věří, že se do té doby podaří dojednat novou dohodu. Zda se mu to podaří, není jisté, EU se k novým jednáním stavěla skepticky, mezitím ale proběhly eurovolby.

Klíčovou otázkou je nyní podle médií ta, zda se podaří udržet disciplínu v řadách nejednotných konzervativních poslanců. Rozdělený parlament již třikrát odmítl brexitovou dohodu dojednanou Mayovou, tato dohoda je však podle Johnsona mrtvá. Parlament současně podniká kroky proti brexitu bez dohody.

Theresa Mayová opouštěla ve středu Downing Street 10 se svým manželem. Čekal ji poslední den ve funkci premiérky.

FOTO: Peter Nicholls, Reuters

Varianta brexitu bez dohody je přitom možnost, kterou Johnson nevylučuje. Země podle něj opustí evropský blok 31. října „stůj co stůj“, tedy s dohodou, nebo bez ní.