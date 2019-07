O'Connorová měla na sobě krátký top odhalující pupík a ramena, k tomu měla kalhoty. Stevardi ji proto požádali, aby se přioblékla. Když to žena odmítla a upozornila posádku, že v přepravním řádu letecké společnosti není ani slovo o vhodném či nevhodném oblečení pro cestování, případ nabral rychlý spád.

Letuška vzala zavazadla O'Connorové a chtěla je vynést z letadla s tím, že mladá žena bude vyloučena z přepravy kvůli nevhodnému oblečení.

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didn’t “cover up” as I was “causing offence” and was “inappropriate”. They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY