Katedrála Notre-Dame se proměnila v obří staveniště, ministr si pochvaluje postup prací

V obrovské staveniště se proměnila ikonická pařížská katedrála Notre-Dame, která vyhořela letos v dubnu. Dělníci spolu s odborníky pracují na odklízení trosek i zabezpečení poškozené stavby. Francouzský prezident Emmanuel Macron už dříve uvedl, že by si přál obnovu chrámu do pěti let, to ale mnozí experti považují za nemožné. Francouzský ministr kultury si přesto postup prací pochvaluje.