Německá vláda je podle verdiktu povinna pomoci v návratu příbuzným bojovníků Islámského státu. Ministerstvo zahraničí musí okamžitě zjistit přesnou identitu tří nezletilých dětí ve věku dvou, sedmi a osmi let a umožnit jim i matce vrátit se do Německa. Rozhodnutí soudu zdůraznilo, že i u těchto osob existuje povinnost státu chránit své občany, která je zakotvena v ústavě.

Rodina Němky žalovala německé ministerstvo zahraničí poté, co jeho představitelé ženě odmítli pomoci s návratem do země. Soud uvedl, že nečinnost německých úřadů by mohla vést k tomu, že by trojice dětí mohla čelit „vážným, zbytečným a nevyhnutelným nevýhodám“. Humanitární podmínky v táboře jsou katastrofální.

Až dosud bylo Německo ochotné umožnit návrat jen dětem, protože se obávalo, že matky byly radikalizovány a mohly by představovat nebezpečí pro německou společnost. Tím se také ministerstvo hájilo u soudu.

Desítky podobných případů



Soud rozhodoval jen o tomto jediném případu. V uprchlických táborech na území Sýrie však žijí desítky vdov po bojovnících Islámského státu a asi sto dětí, které spolu měli. Rodiny některých se již s vládou soudí.

Němci, kteří se přidali k IS a vrátí se, jsou skoro vždy vyšetřováni. U žen ale žalobci požadovali před zahájením případného trestního stíhaní jasnější důkazy. To se změnilo v prosinci 2017, kdy bylo oznámeno, že přístup k oběma pohlavím bude rovný, uvedla BBC.

V červenci vrchní zemský soud ve Stuttgartu odsoudil k pětiletému vězení 32letou Němku za členství v teroristické organizaci Islámský stát. Zadržena byla loni v létě v Baden-Badenu, když se vracela do Německa, informovala agentura DPA.