Supertanker byl i s nákladem zadržen ve čtvrtek ráno. Britské ministerstvo obrany uvedlo, že akce se obešla bez většího incidentu. Námořníci, kteří využili i vrtulníky, nemuseli podle televize Sky News vypálit ani jednu ránu.

Íránský tanker plul pod panamskou vlajkou z Íránu. U Gibraltaru se octl zřejmě proto, že musel obeplout africký kontinent vzhledem k tomu, že by nebyl vpuštěn do Suezského průplavu. Pokud by ropa na palubě byla íránská, znamenalo by to zároveň porušení amerických sankcí na vývoz íránské ropy.

Tanker Grace 1 u Gibraltaru.

„Měli jsme důvod být přesvědčeni, že Grace 1 vezla náklad ropy do rafinérie Banias,“ řekl předseda gibraltarské správy Fabian Picardo a ocenil odvahu britských námořníků zasahujících na rychlých gumových člunech. Do akce byla zapojena také místní policie v počtu šestnácti příslušníků a také celní a přístavní úřad.

Tehrán si předvolal britského velvyslance



Írán si kvůli „nezákonnému zabavení“ tankeru předvolal britského velvyslance v Teheránu, uvedl mluvčí íránského ministerstva zahraničí Abbás Musaví.

Podle španělského ministra zahraničí Josepa Borrella zadržely britské úřady tanker u Gibraltaru na žádost Spojených států. Borrell také řekl, že Španělsko zvažuje důsledky operace, protože tanker byl zadržen ve vodách, které považuje za své, uvedla ČTK.

Zadržený tanker Grace 1 s ropou, která se měla zřejmě dostat do Sýrie.

Rafinérie Banias je součástí syrské korporace pro rafinování a distribuci ropných produktů, která spadá pod syrské ministerstvo ropného průmyslu. Podle EU zařízení poskytovalo finanční podporu syrské vládě, na kterou byly uvaleny sankce kvůli tomu, že nepřiměřeně tvrdě zasahovala proti vzbouřencům, kteří se proti ní postavili v roce 2011.

Supertanker Grace 1 u Gibraltaru.

